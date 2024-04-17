«القومي للمرأة»: تحليل دراما رمضان يساعد في تغيير الصورة المغلوطة عن النساء

قالت الدكتورة سوزان القليني، رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إنَّ اللجنة تعمل على رصد وتحليل الأعمال الدرامية التي جرى عرضها في رمضان 2024، وخصوصًا تناول المرأة وقضاياها المختلفة، مؤكدة أنها خطوة يقوم بها المجلس بشكل سنوي.

أهمية تحليل تناول الدراما للمرأة

وأوضحت رئيس إعلام القومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ تحليل المحتوى الدرامي يوجه صناع المحتوى من أجل تقديم صورة أكثر دقة في العام التالي، فضلًا عن دوره في تغيير الصور النمطية والمغلوطة عن المرأة المصرية، من خلال التوصيات التي تخرج من المجلس لصناع الدراما.

وأشارت إلى أنه جرى في هذا العام اعتماد منهجية بحثية عالية الدقة في تحليل ورصد الأعمال الدرامية لشهر رمضان 2024 ودور المرأة فيها، ومراجعة ما يتم نشره عبر الصحف والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، ومراعاة مؤشرات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وغيره.

الاهتمام بقضايا المرأة في الإعلام والدراما

وأوصت رئيس إعلام القومي للمرأة، بضرورة الاستمرار في الاهتمام بقضايا المرأة المصرية وإبراز دورها في الدراما والسينما، ونقل الصور الإيجابية ومقاومة الصور النمطية السلبية، إلى جانب أهمية الحرص على التعاون بين وسائل الإعلام والقومي للمرأة لضمان جودة المحتوى المقدم عن المرأة.