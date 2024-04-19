أسرع طريقة لعمل الشيبسي في المنزل.. إليك سر القرمشة

الشيبسي من المقرمشات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة الأطفال، فالبعض يتناوله كنوع من المسليات والبعض الآخر يتناوله مع الوجبات لأنه يعطي مذاقا لذيذا للطعام، ولكن هناك العديد من الأمهات لا تفضل شراءه من المحلات خوفا من المواد الحافظة التي يحتوي عليها، ما يجعلهن يبحثن عن طريقة عمله في المنزل وسر التوابل والتي نوضحها في السطور التالية.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير الشيبسي في المنزل وفقا لما ذكره موقع قناة «سي بي سي سفرة» والتي جاءت منها:

المقادير

1/2 كيلو بطاطس مقطعة شرائح رفيعة.

ملح.

4 ملاعق زيت.

زعتر.

فلفل أسود.

بابريكان.

نكهات جاهزة مثل الجبن - باربكيو - دجاج - لحم.

خطوات التحضير

في البداية يتم نقع البطاطس في ماء، وتجفيفها جيدا.

بعد ذلك يتم وضع البطاطس في صينية فرن وتدهن بالزيت.

تدخل الفرن حتى تقرمش.

طريقة أخرى لعمل الشيبسي في المنزل

المكونات:

بطاطس «تختارينها حسب الكمية التي ترغبين في تحضيرها».

زيت نباتي للقلي.

ملح حسب الرغبة.

خطوات التحضير

في البداية يتم تقشير البطاطس وغسلها جيدًا.

تقطع البطاطس إلى شرائح رقيقة باستخدام مقشرة.

تجفف الشرائح جيدًا باستخدام منشفة مطبخ نظيفة.

بعد ذلك يتم تسخين الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة إلى حرارة 180 درجة مئوية.

توضع الشرائح في الزيت الساخن بشكل تدريجي.

بمجرد أن تصبح الشرائح ذهبية ومقرمشة يتم رفعها من الزيت وضعيها على منشفة ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

يرجع سر قرمشة بطاطس الشيبسي إلى تسخين الزيت جيداً على درجة حرارة عالية، حيث يجب على الأمهات أن تضع الشيبسي في الزيت بكميات قليلة حتى يعطي النتيجة المرجوة من قرمشة وفقا لما ذكره موقع «foodtoday».

طريقة عمل لفائف الشيبسي

المقادير:

4 بطاطس

نشا

ملح

فلفل

بابريكا

خلل أسنان

زيت للقلي

خطوات التحضير