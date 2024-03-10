سر الخلطة.. طريقة عمل الباذنجان المخلل في يوم واحد

الباذنجان المخلل يعد من أنواع المخللات المفضلة خلال شهر رمضان المبارك، لتناوله مع «المحشي»، والعديم من الأكلات، لأنه يعطي مذاقًا للذيذًا، ما يجعل الكثير من السيدات يحرصن على تحضيره في المنزل، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير، طريقة عمل الباذنجان المخلل في يوم واحد.

خطوات عمل الباذنجان المخلل

خطوات وبسيطة وسهلة يمكن من خلالها تحضير الباذنجان المخلل في يوم واحد، على خطى الشيف أميرة شنب، في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة»، فيما جاءت المكونات كالتالي:

1\4 كيلو باذنجان أبيض عروس مقلي

1\4 كيلو باذنجان أسود عروس مقلي

5 حبة فلفل رومي اخضر كامل

5 حبة طماطم صغيرة كاملة

حبة فلفل أحمر حار

1 كوب ثوم مفروم

خل أبيض

عصير ليمون

ملح

سكر

كمون

كزبرة ناشفة

جزر

خطوات التحضير

خلط كل المكونات في الكبة

توضع على الباذنجان.

طريقة أخرى لعمل الباذنجان المخلل

2 كيلو باذنجان.

4 ثمرات فلفل أحضر مفروم.

6 فصوص ثوم مفروم.

3 ملاعق كبيرة خل.

50 جرام ملح.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ثمرة فلفل أحمر مفروم.

ثمرة ليمون مقطع.

خطوات التحضير

في البداية يسلق الباذنجان في قدر به ماء

يضاف معلقة سكر حتى يكون نصف سواء

يصفى الباذنجان من الماء جيدا

يخلط الفلفل الحار المفروم فرما ناعما مع الثوم

إضافة معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأحمر وعصير الليمون

حشو ثمرات الباذنجان بالفلفل الحار

يوضع الباذنجان مع الليمون في علبة زجاجية

يخلط الملح والخل مع 3 أكواب ماء تقريباً بحسب حجم العلبة

إضافة الخليط السابق للباذنجان وتغلق العلبة جيدا على الباذنجان.

مقادير عمل الباذنجان المخلل بالفلفل الرومي

باذنجان

ثوم

ليمون

كمون

فلفل رومي

خل

ملح

زيت

خس.

مقادير عمل الباذنجان المخلل بالنعناع