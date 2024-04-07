طريقة عمل رز السمك زي المطاعم.. اعرف سر الخلطة

السمك يعد الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقه اللذيذ، فضلا عن الفوائد الغذائية التي يحتوي عليها وتمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، ولكن أكلة السمك لا تخلو من وجود أرز الصيادية، حيث دائما تبحث السيدات علىة طريقه تحضيره، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير عن طريقة عمل رز السمك زي المطاعم.

طريقة عمل رز السمك مثل المطاعم

خطوات بسيطة يمكن من خلالها عمل رز السمك مثل المطاعم على خطى الشيف أميرة شنب خلال برنامجها الذي يعرض على قناة CBC سفرة، كالتالي:

المقادير

أرز.

ملح.

زبدة.

ماء مغلي.

بصل مفروم.

سكر.

خطوات التحضير

في البداية يتم تشويح البصل في الزبدة حتي يصبح لونه بني غامق.

إضافة السكر للبصل أثناء تشويحه بالزبدة على النار ثم بعد ذلك يتم تشويحهم جيدا.

يتم إضافة الملح والماء معا.

إضافة الأرز للخليط أثناء تشويحه على النار.

يتم تقليبه بعد ذلك ثم اتركيه حتى يغلي على النار.

ثم قومي بتغطيه الرز واتركيه على نار هادئة.

طريقة أخرى لعمل رز السمك

أرز بسمتي

سمك فيليه

دقيق

زبدة

زيت

بصل

مرقة

فلفل حار

جزر

كركم

ملح وفلفل

خطوات التحضير

في البداية يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل مع التقليب

إضافة التوابل والجزر والفلفل الحار والأرز وتقلب

إضافة المرقة حتى تغطي الوجه

يترك الأرز على نار متوسطة حتى تتشرب جميع السوائل

يغطى ويترك على نار هادئة حتى تمام الطهي

طريقة عمل السمك

يتبل السمك بالملح والفلفل

يوضع في الدقيق المتبل

تسخن الطاسة على النار ويسوى السمك من الجانبين مع القليل من الزيت

طريقة عمل سمك الماكريل

سمك ماكريل

بطاطس

طماطم

فلفل أخضر

ثوم

بصل

زيت

ملح - كمون

ليمون

خطوات التحضير