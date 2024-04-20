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دراما المتحدة

وظائف هيئة الرعاية الصحية.. اعرف الشروط المطلوبة والتخصصات

كتب:

كريم روماني
02:54 ص | السبت 20 أبريل 2024
تطوير الرعاية الصحية - صورة أرشيفية

تطوير الرعاية الصحية - صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن حاجتها لاستقطاب كوادر مُتميزة للانضمام إلى فريق العمل بالمستشفيات التابعة لها، من أصحاب الخبرة عن طريق «الندب أو الإعارة»، وذلك من العاملين بالهيئة ومنشأتها التابعة أو من خارجها من الجهات الحكومية.

الوظائف المطلوبة بالتفصيل

وأوضحت الهيئة في مستند لها، أن الوظائف المطلوبة تتمثل في الآتي:

- مراجع فني

- مراجع مالي.

الشروط المطلوبة للوظائف

ونوهت إلى أن الشروط المطلوبة للوظائف تتمثل في الآتي:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ يوائم طبيعة ونوع العمل.

- أن يكون حاصلا على تقرير تقويم الأداء بمرتبة كفء على الأقل خلال السنتين السابقتين على شغل الوظيفة 

- ألا يكون قد سبق إدانته في محاكمة تأديبية أو جنائية طوال مدة عمله.

- ألا يكون محالا إلى المحكمة التأديبية وقت الإعلان.

- خبرة فنية تخصصية بأحد المجالات المطلوبة ومراجعتها لمدة خمس سنوات على الأقل.

- اجتياز البرامج التدريبية المؤهلة لشغل الوظيفة

- يفضل من لديه دورات تدريبية أو دراسات عليا في مجال التخصص.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.