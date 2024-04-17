«الرعاية الصحية»: معامل مجمع الإسماعيلية تنجح في الحصول على الاعتماد الدولي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح معامل مجمع الإسماعيلية الطبي، في الحصول على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك (EGAC)؛ ليصبح المعمل ونتائج التحاليل معترف بها دوليًا على مستوى العالم.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إنه وفقا لهذا الاعتماد تكون معامل مجمع الإسماعيلية الطبي أول معامل طبية في منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية تجتاز معايير جودة الخدمات بشهادة الاعتماد الدولي ISO15189 والمعترف بها في جميع دول العالم، ليصبح المعمل ونتائج التحاليل معترف بها دوليا.

وأعرب رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن فخره بنجاح معامل مجمع الإسماعيلية الطبي لتصبح أول معامل طبية في منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية تجتاز معايير جودة الخدمات بشهادة الاعتماد الدولي ISO15189، مثمنًا جهود كل الأطقم الطبية والإدارية وكل من ساهم بجهده للوصول لهذا الإنجاز.

اعتماد جميع معامل الهيئة

وأكد أن اعتماد معامل مجمع الإسماعيلية الطبي الذي قدم 1.7 مليون فحص معملي منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل هو البداية، ومن المقرر تعميم التجربة واعتماد كافة المعامل بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، وهو ما يشكل قيمة مضافة ويعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات طبية عالية الجودة ومطابقة للمعايير العالمية، كما يعكس هذا الاعتماد التزام الهيئة بتعزيز قدرات المعامل الطبية تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.