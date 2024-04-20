«حتى لا تتعرض للنصب».. أسهل 3 طرق لمعرفة صحة أوراق الشقة غير المسجلة

كثيرًا ما يلجأ العديد من المواطنين إلى شراء شقة غير مسجلة مما يجعل المشتري في حيرة ويمكن أن يكون عرضة للنصب، ونستعرض في السطور التالية كيفية تأكد المشتري بطرق بسيطة من عقد البيع من خلال خبير قانوني.

الاستعلام من جهاز المدينة

قال بسام أبو رحمة المحامي، إن هناك عدة طرق سهلة يمكن الوصول بها إلى مدى صلاحية العقود وصحتها من عدمه أولها إذا كانت الشقة تقع من ضمن الشقق الخاصة بجهاز المدينة التابعة له الشقة ففي هذه الحالة يتوجه المشتري بصورة من الأوراق للجهاز للتأكد من أن هذه الشقة للمالك الحالي أو للمالك الذي يسبق هذا المالك ويتعرف من خلال الجهاز على تفاصيل الشقة.

الاستعلام من مقر الشركة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أما إذا كانت الشقة تقع من ضمن شقق إحدى الشركات الخاصة فيمكن أيضاً للمشتري أن يأخد صورة من العقود للاستعلام عن تسلسل الملاك لهذه الشقة والذهاب إلى مكتب المبيعات الخاص بالشركة والاستعلام عنها.

الاستعانة بمحام متخصص

وأوضح، أنه إذا كانت شقة ليست خاصة بجهاز مدينة أو شركة خاصة فيمكن للمالك أن يستعين بمحام لمراجعة الأوراق وتسلسل الملكية.