نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على ميدان الألف مسكن

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة في منطقة الألف مسكن بعين شمس لمتابعة انتظام سيارات الميكروباص بالموقف الجديد، وعدم التواجد خارج الموقف، ومنع الإشغالات أو المخالفات، والعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع أي مظاهر سلبية.

مسايرة أعمال التطوير

وأكد نائب محافظ القاهرة متابعة أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على ميدان الألف مسكن من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري ومواكبة أعمال التطوير التي تشهدها منطقة الألف مسكن في حضور رؤساء أحياء النزهة وعين شمس.

القضاء على العشوائيات

وأوضح أنه تم القضاء على العشوائيات والباعة بالموقع والتفاعل مع شكاوى المواطنين، ومنع المواقف العشوائية من خلال فتح موقف جديد يستوعب أي مواقف بالمنطقة.