خريطة القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» خلال أسبوع.. الكشف والعلاج مجاني

تستعد مؤسسة «حياة كريمة»، لإرسال عدة قوافل طبية تضم عددًا من التخصصات الطبية المختلفة في شتى أنحاء الجمهورية، بهدف إجراء الكشف الطبي والعلاج المجاني للمواطنين، الأولى بالرعاية.

قوافل حياة كريمة المجانية

كشفت حياة كريمة عن خريطة توزيع القوافل الطبية، للأسبوع الجاري، التي سيتم توزيعها على 12 قرية في 8 محافظات، ضمن برنامج القوافل الطبية الشامل، خلال الفترة بين 20 وحتى 25 أبريل الجاري، موضحة أن الأنشطة تتم بالشراكة مع المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة.

أماكن القوافل الطبية

تنتشر القوافل الطبية المجانية في الأماكن التالية:

ـ قرية سعدون، مركز قطور، محافظة الغربية، يوم 20 أبريل.

ـ قرية شنرا، مركز الفشن، محافظة بني سويف، يومي 20 و21 أبريل.

ـ قرية طرابمبا، مركز دمنهور، محافظة البحيرة، يومي 20و 21 أبريل.

ـ مركز أبو صوير، محافظة الإسماعيلية، يوم 22 أبريل.

ـ قرية زاوية مبارك، مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة، يومي 22 و23 أبريل.

ـ قرية الناصرية، مركز بني مزار، محافظة المنيا، يوم 23 أبريل.

ـ قرية كفر سالم، مركز بسيون، محافظة الغربية، يوم 23 أبريل.

ـ قرية هورين، مركز بركة السبع، محافظة المنوفية، يوم 24 أبريل.

ـ امبابة، مركز امبابة، محافظة الجيزة، يوم 24 أبريل.

ـ قرية الكوم الطويل، مركز بيلا، محافظة كفر الشيخ، يوم 24 أبريل.

ـ قرية النبيرة، مركز ايتاي البارود، محافظة البحيرة، يومي 24 و25 أبريل.

ـ قرية طبلوها، مركز تلا، محافظة المنوفية، يوم 25 أبريل.