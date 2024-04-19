عادة خاطئة تجنبها خلال فصل الصيف.. تزيد فرص الإصابة بسرطان الجلد

سرطان الجلد واحدًا من أشهر الأمراض التي تزداد فرص الإصابة به في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ويمكن أن تظهر أعراضه على مناطق الجسم المكشوفة التي تتعرض للشمس أو باقي أجزاء الجسم المختلفة؛ لذا ومع قرب بدء فصل الصيف، نستعرض في السطور التالية عادة خاطئة يفعلها البعض تزيد معها فرص الإصابة بسرطان الجلد.

عادة خاطئة يفعلها البعض في فصل الصيف تسبب سرطان الجلد

حذرت الدكتورة إيمان سند، استشارية الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن» من التعرُّض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة في فصل الصيف أو في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية لفترة طويلة يزيد من فرص الإصابة بـ سرطان الجلد.

ونصحت «سند» النساء في حال الاضطرار للتعرض لأشعة الشمس المباشرة بضرورة استخدام واقي الشمس باستمرار كل 3 ساعات، إلى جانب ارتداء نظارة شمس كبيرة، وقبعة رأس بمحيط واسع يصد أشعة الشمس المباشرة عن منطقة الوجه والرقبة والكتفين.

ارتداء غطاء للرأس بمحيط واسع

وبالنسبة للرجال مِمَن يضطرون للتعرض لـ أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة بسبب طبيعة عملهم، مثل المهندسين والصيادين والعاملين في مجال المقاولات، نصحت «سند» بأهمية ارتداء غطاء للرأس بمحيط واسع لصد أشعة الشمس الشديدة، مع الحرص على تناول المياه بكميات جيدة على مدار الوقت.

أسباب وأعراض الإصابة بسرطان الجلد

وسبق لـ وزارة الصحة والسكان الكشف عن أسباب الإصابة بسرطان الجلد، من خلال مقطع فيديو، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي أوضح أن التعرض الدائم لأشعة الشمس يعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالمرض على المدى البعيد، نتيجة الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في أشعة الشمس.

كما أشار مقطع الفيديو إلى الأعراض التي قد تشير للإصابة بسرطان الجلد، ومنها ظهور نتوء في مناطق الجلد التي تكون معرضة لأشعة الشمس بصفة متكررة، مثل الوجه، وأيضا ظهر اليد، بالإضافة إلى الرقبة والذراعين واليدين.