3 أشعة تضرب الأرض.. باق ساعات ويتحول النهار إلى ليل بسبب كسوف الشمس.. عاجل

تشهد بعض دول العالم ظاهرة كسوف الشمس بشكل كلي، وهي الظاهرة التي لم تحدث منذ نحو 20 عاما، ويحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، فيحجب قرص الشمس عن الأنظار ولكن يجعل هالتها مرئية في مشهد مبهر.

وفي الوقت الذي يشاهد الكثير من البشر ظاهرة كسوف الشمس في مشهد بديع يتأثر سكان الأرض ببعض الأشعة وهي ثلاثة أنواع يحذر العلماء من النظر إليها بشكل مباشر، وفق ما ذكرته وكالة الفضاء الدولية «ناسا» على الموقع الرسمي.

ماذا يحدث للأرض وقت كسوف الشمس؟

في وقت كسوف الشمس الذي يحول النهار إلى ليل، تتعرض الأرض إلى الإشعاع الشمسي والذي يتضمن ثلاثة أنواع من الأشعة الكهرومغناطيسية والتي تشكل خطراً على عين الإنسان وهي:

الأشعة الضوئية:

تتسبب هذه الأشعة عندما تكون كثافة الضوء عالية بأذية ضوئية كيميائية تدعى بالانسمام الضوئي حيث تتعطل قدرة الخلايا البصرية على الاستجابة للضوء.

الأشعة تحت الحمراء:

تتسبب هذه الأشعة بتسخين الشبكية مسببة أذية حرارية تدعى التخثر الضوئي تتمثل بحرق الأنسجة وتدمير الخلايا الحساسة للضوء ولا يشعر الإنسان بهذا الضرر ذلك لأن الشبكية تخلو من مستقبلات الحرارة والألم.

الأشعة فوق البنفسجية:

تسبب حروقا في الشبكية كما تسرع حدوث الانسمام الضوئي لأن طاقتها أكبر بكثير من الأشعة الضوئية.

لا تصدر الشمس أثناء الكسوف أي إشعاعات مضرة بالعين غير تلك التي تطلقها عادة ونحن نعلم أن التحديق إلى الشمس في الأحوال العادية لمدة 15 ثانية على الأكثر كفيل بالتسبب بالعمى لكن خطورة الكسوف تأتى من فارق أن الشمس تصدر كميات كبيرة من الأشعة الضوئية ما يؤدي إلى تضيق حدقة العين.

خريطة مسار الكسوف

يظهر الكسوف الكلي في الولايات المتحدة، على أن يبدأ مسار الكسوف الكلي للشمس المنتظر في الساعات القادمة في تكساس، وسيمر عبر أوكلاهوما، وأركنساس، وميسوري، وإلينوي، وكنتاكي، وإنديانا، وأوهايو، وبنسلفانيا، ونيويورك، وفيرمونت، ونيوهامبشاير، وماين والمدن السابقة هي المعروفة فلكيا بأسم مسار الكسوف الكلي، وستشهد أجزاء صغيرة من ولايتي تينيسي وميتشيغان أيضًا كسوفًا كليًا للشمس، وفقًا لوكالة ناسا.

مشاهد للكسوف السابق

التقط رائدا فضاء جيميني الثاني عشر جيمس لوفيل وإدوين إي «باز» ألدرين لأول مرة صورة لكسوف الشمس من مدار الأرض في 12 نوفمبر 1966 وبعد ستة عشر ساعة من رحلتهما، ظهر الكسوف الكلي تقريبًا أثناء تحليقهما فوقهما.

والتقطت جزر غالاباغوس وألدرين عدة صور فوتوغرافية ومقطع فيلم قصير، وأظهرت الحسابات أن برج الجوزاء الثاني عشر مر على مسافة 3.4 ميل من مركز مسار الكسوف الذي اجتاز أمريكا الجنوبية، ولاحظت المركبة الفضائية سيرفيور 3 أول كسوف للشمس من القمر في 24 أبريل، وعلى عكس كسوف الشمس الذي لوحظ على الأرض، هذه المرة حجبت الأرض نفسها الشمس، رأى المراقبون على الأرض الحدث على أنه خسوف للقمر أثناء مرور القمر عبر القمر ظل الأرض.