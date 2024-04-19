الاستهداف الإسرائيلي ضد إيران يحمل رسالة مهمة.. ما هي؟

بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي ضد إيران اليوم الجمعة، ردًا على الاستهداف الإيراني ضد إسرائيل، في وقت سابق من السبت الماضي، نشرت شبكة «ABC NEWS» الأمريكية تفاصيل جديدة، وقالت إن إسرائيل استهدفت خلال هجماتها النظام الدفاعي لمنشأة نطنز النووية.

ووفقًا لمسؤول أمريكي قال لـ«ABC»، إن إسرائيل استهدفت موقع رادار تابع للدفاع الجوي الإيراني بالقرب من أصفهان، هذا الموقع، تابع لجزء من حماية المنشأة النووية، لكن حتى الآن يتم إجراء تثييم حول الغارة ومدى استهدافها للمنشأة.

رسالة من إسرائيل إلى إيران

أكد المسؤول الأمريكي سبب الاستهداف الإسرائيلي لإيران في الساعات الأولى من منتصف ليل الجمعة، قائلًا: إنها تهدف لإرسال رسالة إلى إيران تؤكد القدرات الإسرائيلية، ولكن ليس لتصعيد الوضع في الشرق الأوسط، وفقًا لما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية».

الصراع بين إسرائيل وإيران

شنت إسرائيل هجومًا ضد إيران بعد منتصف ليل الجمعة، وذلك ردًا على القصف الإيراني ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ والمسيرات في وقت سابق من يوم السبت الماضي انتقامًا لاستهداف السفارة الإيرانية في دمشق ومقتل مسؤول إيراني بارز وعناصر من الحرس الثوري الإيراني، بينما تتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط.