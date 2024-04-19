لماذا استهدف الهجوم الإسرائيلي أصفهان وسط إيران؟.. أشهر منشأة نووية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا بالطائرات المسيرة استهدف بعضها مدينة أصفهان بوسط إيران، والتي تعتبر موطنًا لعدد من المنشآت العسكرية المهمة، بما في ذلك المنشآت النووية وقاعدة جوية رئيسية ومصانع مرتبطة بالطائرات بدون طيار الإيرانية، وغيرها من الإنتاج العسكري.

أصفهان إيران تضم أشهر منشأة نووية إيرانية

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن محافظة أصفهان توجد بها محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم، والتي بدأ تشييدها في عام 1999، وهي أشهر منشأة نووية إيرانية، وتقوم المنشأة في أصفهان، وتشغيل ثلاثة مفاعلات بحثية صغيرة زودتها بها الصين، فضلاً عن إنتاج الوقود والأنشطة الأخرى للبرنامج النووي المدني الإيراني، ويبدو أن الموقع قد تعرض لانفجار في نوفمبر 2011.

تعد أصفهان بوسط إيران موطنًا لقاعدة جوية إيرانية رئيسية تضم الأسطول الإيراني القديم من طائرات F-14 Tomcat الأمريكية الصنع، والتي تم شراؤها قبل الثورة الإسلامية عام 1979، أشارت بعض التكهنات الأولية إلى أن منشأة الرادار في القاعدة ربما كانت الهدف المقصود للهجوم.

قوات الاحتلال استهدفت أصفهان وسط إيران

ونفذت قوات الاحتلال ضربة على إيران شملت مدينة أصفهان في وقت مبكر من يوم الجمعة، ردًا على وابل من الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي أطلقته إيران نهاية الأسبوع الماضي على الأراضي المحتلة.

وأعلنت وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية، أن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية اعترضت ثلاث طائرات صغيرة بدون طيار في مقاطعة أصفهان بوسط إيران وأسقطتها، بينما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح اليوم الجمعة، أن المواقع النووية الإيرانية، بما في ذلك تلك الموجودة في أصفهان، لم يلحق بها أي أضرار، حيث تعتبر أصفهان هي موقع أكبر مجمع للأبحاث النووية في إيران.