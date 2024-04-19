«العاصمة الإدارية»: افتتاح وتشغيل مشروع النهر الأخضر مطلع 2025 (فيديو)

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إنه من المتوقع افتتاح مشروع النهر الأخضر والتشغيل الكامل له، مع مطلع العام المقبل.

وأضاف «الشربيني»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مشروع النهر الأخضر، يضم مسرحا رومانيا وساحة للاحتفالات تسع نحو 100 ألف مشاهد، وبدأت بعض الاحتفالات يتم تنظيمها كنوع من الترويج للمشروع.

ولفت إلى أن المشروع يضم مجموعة من المطاعم والكافيهات، وأماكن تجارية بنحو 160 مكانا تجاريا بمناطق مختلفة، بين الأكشاك الصغيرة التي بمثابة بازارات، أو لتقديم المأكولات والمشروبات السريعة، بجانب مجموعة كبيرة من المحال التجارية، كما يوجد «فورت كورت» عملاق بالقطاع الأوسط للمشروع، ويسعى للمطاعم الضخمة بالمشروع.

وتابع: «نحن حاليا في مرحلة التسليم الخاصة بالمشروع، حيث يتم استلامه من الشركات المنفذة، وبالتنسيق مع شركة العاصمة يتنفذ المشروع لصالحها، نضع رؤية كاملة لإدارة وتشغيل هذا المشروع العملاق، لأن نجاح المشروع في إدارته وتشغيله بعد ذلك، وهناك تنسيقات مع مكاتب استشارية دولية وبعض المشغلين الدوليين لنقل هذه التجارب الأجنبية للمتخصصين في مصر لنقل الخبرات لكي تقوم الشركات المصرية بالتشغيل والإدارة».