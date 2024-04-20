أمير المصري يكشف لـ«الوطن» تفاصيل مشاركته في الفيلم العالمي «See it say it»

يشارك الفنان أمير المصري فى بطولة الفيلم العالمي «See it say it»، والذي عرض لأول مرة عالميًا في مهرجان «SXSW» بأمريكا، ويشارك في بطولته كل من جولي نامير ومادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز.

تفاصيل مشاركة أمير المصري بالفيلم العالمي «See it say it»

وأوضح الفنان أمير المصري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفيلم تدور أحداثه حول شخص إنجليزي مصري وهو ممثل ويرغب في تحقيق النجاح والشهرة، ولكن زوجته ترى أنه سيتم حصره في أدوار معينة مثل اللاجئ وغيره ولن يكون ممثلا مشهورا مثل الإنجليز وتظل تحبط أحلامه.

وأضاف، أن الأحداث تتطور بتحويلات مفاجئة ليجد المشاهد نفسه في حيرة وألغاز متتالية عما إذا كان بطل العمل وصل لأحلامه وحققها أم أنه يعيش داخل حلم، والسيناريو جذبني لأنه يتناول القصة الحقيقية للكثيرين، ولدي أمل لعرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أو الجونة السينمائي.

مشاركة أمير المصري في مسلسل مليحة

وشارك الفنان أمير المصري في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل مليحة مع الفنان دياب، والذي جسد خلاله شخصية شقيقة وتناول المسلسل لأول مرة القضية الفلسطينية وتفاصيلها، إلى جانب البطولات التي تقوم بها قوات حرس الحدود للقضاء على الجماعات الإرهابية، وهو من إخراج عمرو عرفة، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، علي الطيب، أشرف زكي، وآخرين.