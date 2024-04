أبرزهم أمير المصري ورامي مالك.. نجوم مصريون يلمعون في سماء هوليوود

شق عددًا من النجوم المصريين طريقهم إلى هوليوود، تاركين بصمة مميزة على شاشتها السينمائية، واليوم يواصل الجيل الجديد من المواهب المصرية رحلة النجاح في عاصمة السينما العالمية حاملين معهم إبداعهم وطموحاتهم، فمن أمير المصري إلى رامي مالك ومحمد كريم، يواصل جيل جديد من الفنانين المصريين رحلتهم نحو العالمية، تاركين بصمة مميزة في مختلف الأعمال السينمائية والدرامية.

أمير المصري

يخوض الفنان الشاب أمير المصري العديد من التجارب والأعمال العالمية السينمائية منها والدرامية، إذ أنَّ آخر أعماله التي شارك بها في مصر كان مسلسل مليحة الذي تمّ طرحه في شهر رمضان 2024، لينتقل إلى هوليوود ويشارك في فيلم «The giant» مع بيرس بروسنان.

ويسرد هذا الفيلم حياة الملاكم البريطاني اليمني الأمير نسيم ناز حامد.

أميرة أديب

دخلت الشابة أميرة اديب العالمية وذلك من خلال مشاركتها في فيلم «No nation» في هوليوود 2024، وذلك إلى جانب المخرج الأمريكي «Jeffrey Elmont» المرشح لجائزة «إيمي» الدولية لعام 2017، وسوف يتم تصوير الفيلم في «لوس انجلوس» هذا العام.

وتجسّد الفنانة الشابة أميرة أديب خلال هذا العمل شخصية فتاة لديها مهارة في لعب كرة القدم، ولذلك بدأت الاستعداد للشخصية التدريب على لعب كرة القدم.

آدم الشرقاوي

شارك الشاب الصاعد آدم الشرقاوي بعض الأعمال العالمية في سينما ودراما «هوليوود»، إذ أنَّه قدم مسلسل «NCIS: Los Angeles S12» إلى جانب مجموعة من الفنانين منهم إيميلي لانديكر ودانييلا روا وليندا هانت وغيرهم.

كما أن أحداث العمل تدور في إطار جرائم القوات البحرية الأمريكية، والتحقيقات في القضايا من فريق العمل، كما انه يشارك في عمل سينمائي يحمل اسم «Emily The Criminal» إلى جانب الممثلة العالمية أوبري بلازا.

رامي مالك

أما رامي مالك فشارك فيما يقرب من 27 عملاً درامياً وسينمائياً في «هوليوود» وكان من آخر أعماله فيلم «Oppenheimer» الشهير في العام الماضي والذي قدم من خلاله شخصية «ديفيد هيل» إلى جانب مجموعة من الفنانين العالمين منهم كيليان مورفي وروبرت داوني جونيور وإيميلي بلانت، كما أنه من تأليف وإخراج كريستوفر نولان.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول السيرة الذاتية للعالم الأمريكي «روبرت أوبنهايمر» ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وكيف غيّر مشروع مانهاتن كل شيء في العالم.

محمد كريم

وشارك الفنان محمد كريم عام 2019 في عمل سينمائي عالمي يقع تحت عنوان «A Score to Settle»، وتدور أحداثه حول منفذ جرائم سابق يتعهد لدى منظمة إجرامية محلية بسن قانون معاقبة على زعماء الغوغاء، وذلك بعد 22 عاماً من السجن ظلماً، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو دخول ابنه الحبيب في علاقة جديدة.

ومن الأبطال الذين شاركوا في العمل نيكولاس كيدج وكارولينا ويدرا وبنجامين برات ومحمد كريم وإيان تريسي، كما أنه يحمل توقيع المخرج شون كو وتأليف جون ستيوارت نيومان.

محمد يسري

شارك محمد يسري في عمل سينمائي عام 2017 يحمل اسم «Hadeth Al-Nile Hilton» وشارك معه مجموعة كبيرة من الممثلين العرب أبرزهم ياسر علي ماهر وسليمان دازي وطارق عبدالله وأحمد خيري، وهذا الفيلم من تأليف وإخراج طارق صالح.

عمر الشريف

شارك الفنان العالمي الراحل عمر الشريف في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية في «هوليوود»، وكانت آخر أعماله فيلم قصير قدمه عام 2015 يحمل اسم «1001 Inventions and the World of Ibn Al-Haytham»، كما أنه حصل على عدة جوائز منها جائزة عن دوره في فيلم دكتور جيفاغو، وجائزة أخرى عن فئة أفضل ممثل مساعد لدوره في لورنس العرب، كما أنه رشح لـ جائزة الأوسكار.