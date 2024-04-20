سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 20-4-2024 في البنوك

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 20-4-2024، استقرارًا في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري مقابل الجنيه، عند مستوى 13.16 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.22 جنيه للشراء، وسجل 13.25 جنيها للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.16 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.13 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.14 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 13.16 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.12 جنيه للشراء، كما سجل نحو و13.17 جنيه للبيع، في بنك cib.