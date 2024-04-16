سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في البنوك

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 16-4-2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك المصرية، عند مستوى 12.95 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات معلنة عبر المواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 12.94 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 12.96 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.97 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك CIB

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.92 جنيه للشراء، كما سجل نحو 12.96 جنيه للبيع في بنك cib.