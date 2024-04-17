سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 17-4-2024 في البنوك

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 17-4-2024، استقراراً نسبياً، أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، إذ سجل نحو 12.95 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في البنوك المصرية، بحسب أخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.26 جنيه للشراء، و13.29 جنيها للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.18 جنيه للشراء، كما سجل نحو و13.23 جنيه للبيع، في بنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 13.22 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.22 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.19 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.15 جنيه للشراء، و13.19 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.