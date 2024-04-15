سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 15-4-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 15-4-2024، استقرارا ملحوظا، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، حيث سجل نحو 12.95 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.94 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 12.96 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.95 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.97 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.92 جنيه للشراء، كما سجل نحو 12.96 جنيه للبيع، في بنك cib.