سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 14-4-2024 في البنوك

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 14-4-2024 مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظا خلال بداية تعاملات الأسبوع في البنوك، أذ بلغ سعره نحو 12.96 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر صرف الدرهم الإماراتي

وترصد «الوطن»، في السطور التالية سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.99 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.95 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.94 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 12.96 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.91 جنيه للشراء، كما سجل نحو 12.96 جنيه للبيع، في بنك cib.