إطلالة بسيطة ومميزة.. سعر صادم لفستان زفاف زوجة نجل محمد فؤاد

حفل زفاف حضره نخبة كبيرة من نجوم الفن، للاحتفال بعقد قران عبد الرحمن نجل محمد فؤاد، على عروسه صاحبة الملامح الهادئة الجميلة، التي خطفت الأنظار إليها بإطلالتها المميزة، إذ ظهرت بفستان أبيض بسيط، مرصع ببعض الأشكال البسيطة المصنوعة من الفضة اللامعة، التي ثبتت في الجزء العلوي والسفلي من الفستان.

حازت الصور الأولى لحفل الزفاف على إعجاب وإشادة رواد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة إطلالة العروس فريدة إسماعيل البسيطة، على عبد الرحمن نجل محمد فؤاد، الأمر الذي شغل بال الكثيرون، ورغب في معرفة سعر إطلالتها التي يمكن تناولها في التقرير التالي:

سعر صادم لفستان زفاف زوجة نجل محمد فؤاد

طلة مختلفة ظهرت بها العروس، وبمجرد البحث عن الفستان وسعره، ظهرت الكثير من التصميمات المشابهة له، وفقًا لموقع «arabiaweddings» المختص في فساتين الزفاف، الذي تجاوز سعره الـ60 ألف جنيه، فجاء سعره قرابة الـ68 ألف.

معلومات عن العروس

بعد ما لفتت الأنظار إليها، يمكن استعراض بعض المعلومات عن العروس في التقرير التالي، وفقًا لحساباتها على منصات التوصل الإجتماعي.

تدعى فريدة إسماعيل.

من خارج الوسط الفني

تمت خطبتها في عام 2021، والاحتفال بالخطوبة في فيلا الفنان محمد فؤاد في الساحل.

عقد قرانها في مارس الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ونستعرض بعض المعلومات عن العريس، وفقًا لحساباته على منصات التواصل الاجتماعي على النحو التالي: