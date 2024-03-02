ابنه شاركه التمثيل وابنته نسخة من والدتها.. تعرف على أسرة الفنان محمد فؤاد

زفاف بسيط وملامح جميلة، هكذا ظهرت عروس ابن الفنان محمد فؤاد بالساعات الماضية، ومع تداول صور الفرح عبر منصات التواصل الاجتماعي يهتم الناس بمعرفة تفاصيل أكثر عن أسرة محمد فؤاد وأبنائه، الذين تحدث عنهم في لقاءات سابقة؛ كما نشر صورهم عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» من قبل.

أسرة محمد فؤاد

في الساعات الماضية، تصدَّر الفنان محمد فؤاد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب زفاف ابنه عبدالرحمن، ليزيد اهتمام الناس بمعرفة تفاصيل أكثر عن أسرة «فؤاد» بحسب تصريحات سابقة عبر البرامج التلفزيونية القديمة وصفحته عبر «فيسبوك»، وهم كالتالي:

زوجة الفنان محمد فؤاد هي مروة حنفي، السيدة التي تعرف عليها عام 1993، في أحد الحفلات وخطفت قلبه من أول نظرة بحسب حديثه عنها، وكان من بين الحضور في حفل زفافها من الفنان محمد فؤاد الفنان عمرو دياب، الذي قال في فيديو نادر: «عايزة أقول حاجة صغيرة محمد فؤاد بالنسبة لي أقرب وأحب وعشرة وسن واحد بعتبره توأمي أو أخويا ومفيش مناسبة مجاليش فيها».

أبناء محمد فؤاد

وبالنسبة لأبناء الفنان محمد فؤاد هم كالتالي بحسب صفحته على «إنستجرام»:

عبدالرحمن الولد الوحيد، وُلد في 26 مايو 1997، وتزوج في الساعات الماضية من حبيبته التي ارتدت فستانًا بسيطًا، ويهوى الفن مثل والده، إذ شاركه في فيلم غاوي حب عام 2005، ومسلسل أغلى من حياتي عام 2010.

- بسملة ابنة محمد فؤاد التي ظهرت بفستان أحمر جذاب في فرح شقيقها، وخطفت الأنظار بجمالها؛ وتخرجت في 2016 وحضر «فؤش» حفل تخرجها.

الأخيرة آلاء، وهي أصغر بنات محمد فؤاد.

تألق ابنة محمد فؤاد

وفي الزفاف الذي حضره مجموعة من الفنانين وظهرت فيه بسملة ابنة محمد فؤاد لأول مرة بعد تخرجها، خطفت الأنظار بشدة تقارب ملامحها بملامح والدتها في شبابها؛ وحرص «فؤاد» على أن يكون بجوارها طوال الحفل وشاركه الرقص على أنغام أغنية «قصة حب» لرامي عياش.