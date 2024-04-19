محمد فؤاد يغني «كامننا» في حفل زفاف نجله عبد الرحمن

شارك الفنان محمد فؤاد، في إحياء حفل زفاف نجله عبد الرحمن، المقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وغنى خلاله أغنية «يا أصلي» وأغنية «كامننا»، التي تفاعل معها الحضور والعروسان.

وكان عبدالرحمن نجل المطرب محمد فؤاد، عقد قرانه الشهر الماضي، وسط حضور كبير من الفنانين، وتصدر ترند مؤشر البحث جوجل.

من ناحية أخرى، يستعد المطرب محمد فؤاد في الفترة المقبلة، للعودة لنشاطه السينمائي بعد فترة غياب وصلت إلى 19 عامًا، منذ تقديمه بطولة فيلم «غاوي حب»، كما يستعد لطرح عدد جديد من الأغاني في فصل الصيف، على طريقة السينجل.