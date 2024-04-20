9 نصائح للحفاظ على نعومة الشفاه خلال فصل الصيف.. معيار أساسي للجمال

نعومة الشفاه ورطوبتها من معايير الجمال الأساسية لدى المرأة؛ فتجعلها تبدو في كامل رقتها، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف تزداد مشاكل البشرة بوجه عام ومعها الشفاه التي تُصاب بالجفاف، لذا نستعرض في السطور التالية بعض النصائح التي يمكن من خلالها الحفاظ على رطوبة الشفتين.

الحفاظ على نعومة الشفتين

وفقًا لِما ورد على موقع «treehugger»، فإنه يجب على النساء اتباع مجموعة من النصائح خلال فصل الصيف، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة للحفاظ على رطوبة ونعومة شفاههن طوال الوقت، وهي:

9 نصائح للحفاظ على نعومة الشفاه خلال فصل الصيف

1. شرب الكثير من الماء:

من أهم الأمور للحفاظ على رطوبة الجسم بشكل عام، بما في ذلك الشفاه، هو شرب الكثير من الماء؛ لذا تأكدي من شرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا.

2. استخدام مرطب شفاه بانتظام:

استخدمي مرطب شفاه غني بالمكونات المرطبة مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند أو الفازلين، وتأكدي من وضع مرطب الشفاه على شفتيك بانتظام، خاصة بعد غسل وجهك أو تناول الطعام.

3. استخدام واقي شمس للشفاه:

حماية الشفاه من أشعة الشمس أمر ضروري لمنعها من الجفاف والتشقق؛ لذا تأكدي من استخدام واقي شمس للشفاه بعامل حماية SPF 30 على الأقل.

4. تجنُّب التدخين:

إذ يعد التدخين يضر بصحة الشفاه بشكل كبير، ويجعلها أكثر عرضة للجفاف والتشقق.

5. اتباع نظام غذائي صحي:

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، وخاصة تلك الغنية بفيتامين E، يمكن أن يساعد في الحفاظ على رطوبة الشفاه.

6. استخدام العسل:

العسل مرطب طبيعي رائع للشفاه؛ لذا يمكنك وضع العسل على شفتيك قبل النوم كقناع ليلي.

7. استخدام زيت الزيتون:

زيت الزيتون يعد مرطب طبيعي آخر يمكن استخدامه لترطيب الشفاه؛ لذا يمكنك وضع زيت الزيتون على شفتيك بقطنة.

8. استخدام مكونات طبيعية أخرى:

هناك العديد من المكونات الطبيعية الأخرى التي يمكن استخدامها لـ ترطيب الشفاه، مثل الخيار والصبار والأفوكادو.

9. استشارة طبيب الجلدية:

إذا كانت شفتيك جافة بشكل مزمن، أو تعاني من تشقق أو تقشر، فاستشيري طبيب الجلدية للحصول على العلاج المناسب.