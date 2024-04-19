تورم الشفاه جرس إنذار لأمراض خطيرة.. 6 أسباب محتملة ونصائح علاجية

مع دخول فصل الصيف، قد يصاب البعض بتورم الشفتين، ويشير ذلك إلى الإصابة بأمراض عديدة منها الأرتيكاريا والحساسية، أو يحدث نتيجة اتباع عادات خاطئة، لذا فإن هناك بعض النصائح للتخلص من هذه المشكلة، ومنع تفاقم الأمر.

تورم الشفاه يشير إلى أمراض وأعراض عديدة

تورم الشفاه قد يكون علامة على الإصابة بأعراض وأمراض خطيرة، بحسب الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، والذي أوضح الآتي:

نقص الأكسجين من الأسباب التي تؤدي إلى تورم الشفتين، لأنه يؤدي إلى توقف التنفس في أثناء النوم.

يمكن أن يتعرض الشخص إلى لدغة حشرة، ويحدث رد فعل تحسسي، خاصة إذا كان الشخص يعاني من الحساسية.

حساسية الأشخاص تجاه أطعمة معينة، تظهر في تورم الشفاة.

يحدث تورم في الشفاه لمن يعانون من مشاكل صحية في الأسنان، نتيجة استخدامهم لبعض الأشياء، التي يدخل المطاط في صناعتها مثل «الجاونتيات» والكمامات والسرنجات.

الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالشفاة.

انتشار التورم بالجسم في صورة أرتيكاريا

لا يتوقف الأمر على تورم الشفتين فقط، بل يمتد إلى الوجه بأكمله، فى صورة أرتيكاريا وهي أحد أنواع الحساسية، التي تنتشر بسرعة في الجسم، وتزداد خطورة الأمر في حالة التعرض لأشعة الشمس.

نصائح عند الإصابة بتورم الشفتين

ونصح «بدران» ببعض النصائح عند الإصابة بتورم الشفتين، بعدم التواجد في الأماكن الباردة جدًا، أو التعرض لأشعة للشمس وقت الظهيرة، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الأمر، وعدم الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وضرورة شرب المياه بكثرة، وعدم الإكثار من الأطعمة المالحة، أو التي تحتوي على نسبة عالية من الملح.