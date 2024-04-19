ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل.. التقلبات الجوية مستمرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود استقرار في الأحوال الجوية على على كل الأنحاء اليوم؛ ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى إلى 29 درجة مئوية، واعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 أبريل ستشهد البلاد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كل الأنحاء.

ارتفاع درجات الحرارة

وبدءا من الثلاثاء يسود طقس شديد الحرارة نهارا على كل الأنحاء، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

ونوه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنّ التقلبات الجوية مستمرة وهكذا هو فصل الربيع الذي يعرف بأنه فصل التقلبات الجوية السريعة والحادة لذلك يرجى متابعة التحديثات في حالة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة