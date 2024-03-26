حكم وضع مرطب الشفاه في رمضان.. شرط وحيد لجواز الصيام (فيديو)

تلجأ بعض الفتيات والسيدات إلى استخدام مرطبات الشفاه في الأيام العادية، ولكن مع أيام شهر رمضان المبارك، قد لا يعرفن حكم وضع مرطب الشفاه في رمضان، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية؛ تيسرا على المسلمين الراغبين في معرفة أمور وأحكام دينهم، وحتى يكون صيامهم صحيحا.

حكم وضع مرطب الشفاه في رمضان

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل حكم وضع مرطب الشفاه في رمضان، قائلا إن وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يُفطر الصائم ولا يبطل الصوم.

ما حكم وضع مرطب الشفاه في رمضان؟

وأضاف أمين الفتوى، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، في حديثه عن حكم وضع مرطب الشفاه في رمضان، أنّ وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع الصائم منه شيئًا.

وأوضحت الدار أن من صام ملتزمًا بأحكام الصيام فصومه صحيح ولو قصَّر في فرائض أخرى، مشددة على أن القَبول لا يعلمه إلا الله.