بعد إصابة لؤي وائل لاعب المقاولون.. 3 أسباب تؤدي إلى ارتجاج المخ

تعرض نجم نادي المقاولون العرب، لؤي وائل، لإصابة خطيرة خلال مواجهة فريقه مع بلدية المحلة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة دوري النيل، وخلال إحدى اللعبات، اصطدم وائل بأحد لاعبي الفريق المنافس، ليسقط على أرض الملعب مغشيًا عليه.

أعلن نادي المقاولون العرب، التشخيص المبدئي لحالة لؤي وائل، موضحًا أن إصابته كانت ارتجاجًا في المخ، نتيجة تعرضه لاصطدام قوي في رأسه أدى لفقدانه الوعي بشكل مؤقت، وعلى غرار ذلك يقدم موقع «مايو كلينك» أبرز الأسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى حدوث الارتجاج:

أسباب تؤدي إلى حدوث الارتجاج

هناك العديد من الأسباب، التي قد تؤدي بدورها إلى الإصابة بالارتجاج، التي يمكن تناولها فيما يلي:

ضربة عنيفة في الرأس والرقبة أو الجزء العلوي من الجسم.

قد يكون الارتجاج نتيجة إلى التسرع أو التباطؤ المفاجئ للرأس.

ربما يحدث الارتجاج في أثناء حوادث السير أو السقوط من الدراجة أو الاصطدام مع لاعب آخر في الرياضات.

و جاءت الأعراض التي تظهر على الشخص فور إصابته بالارتجاج على النحو التالي:

الصداع.

سماع صوت رنين في الأذن.

الغثيان.

القيء.

الإرهاق أو النعاس.

تَغَيُّم الرؤية.

ومن جانبه، أشار مصطفى الفولي استشاري المخ والأعصاب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن ارتجاج المخ يحدث في الكثير من الأحيان نتيجة اهتزاز المخ، وذلك في حال تعرض الشخص إلى ارتطام في الرأس، لافتًا إلى المريض يفقد الوعي لوقت صغير، ومن أشهر أعراضه ضباب الدماغ والدوخة.