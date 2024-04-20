تخلص من ضغوط المحيطين بك.. 7 نصائح تعيد لك قوتك وثقتك بنفسك

يتعرض الفرد في أحيان كثيرة لضغوط شديدة من المحيطين به، تُفقده القدرة على الاستمتاع بيومه أو التركيز في أثناء إتمام مهام عمله، ولأن التخلص من هذه الضغوط أو الوقوع تحت وطأتها يعتمد في الأساس على طريقة تعامل الشخص معها؛ لذا نستعرض في السطور التالية بعض النصائح التي يجب اتباعها للتخلص من ضغوط المحيطين بك والتمتع بالهدوء والراحة والقوة والثقة بالنفس.

مقاومة الضغوط النفسية

ووفقًا لِما ورد على موقع «lifehack» فإنه يمكن مقاومة الضغوط النفسية والتخلص منها، وبالتالي تجنُّب أضرارها الكثيرة التي تترتب عليها، من خلال اتباع النصائح التالية عند الشعور بالضعف والضيق النفسي وفقدان الهدوء:

7 نصائح للتخلص من ضغوط المحيطين بك

1- حدد مصدر الضغط:

أول خطوة للتخلص من أي ضغط هي تحديد مصدره، ومعرفة هل هو زميل عمل مزعج، أم رئيس دائمًا ما يطلب منك المزيد من المهام، أم ضوضاء مرتفعة في مكان العمل، وبمجرد معرفة مصدر الضغط، يمكنك البدء في التفكير في حلول للتخلص منه.

2- تواصل بوضوح:

إذا كان مصدر الضغط هو شخص آخر، فمن المهم أن تتواصل معه بوضوح وبشكل مباشر، وتحاول أن تشرح له كيف يؤثر سلوكه على تركيزك وإنتاجيتك، وحاول أن تكون هادئًا ولطيفًا في أثناء الشرح، وتجنب اللوم أو الاتهام.

3- ضع حدودًا واضحة:

من المهم أيضًا أن تضع حدودًا واضحة بين عملك وحياتك الشخصية، ولا تسمح للعمل بالتسلل إلى وقتك الشخصي، ولا تسمح للمشاكل الشخصية بالتأثير على عملك.

4- نظّم وقتك:

يمكن أن يساعدك تنظيم وقتك بشكل فعّال على تقليل التوتر والقلق؛ لذا قسم مهامك إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة، وحدد مواعيد نهائية واقعية لكل مهمة، واستخدم قائمة مهام أو تطبيق تقويم لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح.

أهمية الحصول على الراحة

5- خذ فترات راحة منتظمة:

من المهم أن تأخذ فترات راحة منتظمة من العمل، حتى لو كانت لفترات قصيرة، وقم خلالها بالمشي، أو مارس تمارين الإطالة، أو استمع إلى الموسيقى، أو افعل أي شيء آخر يساعدك على الاسترخاء وتصفية ذهنك.

6- اعتني بنفسك:

تأكد من حصولك على قسطٍ كافٍ من النوم وتناول طعام صحي وممارسة الرياضة بانتظام؛ إذ أن كل هذه العوامل يمكن أن تؤثر على قدرتك على التعامل مع الضغط والتركيز على عملك.

7- اطلب المساعدة:

إذا كنت تشعر بالإرهاق أو أنك غير قادر على التعامل مع الضغط، فلا تتردد في طلب المساعدة؛ إذ يمكنك التحدث إلى صديق أو أحد أفراد العائلة أو معالج متخصص.