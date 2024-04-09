الضغوط النفسية تقتل أمل شفاء مرضى السرطان.. كيف نعالجها؟

«إضعاف جهاز المناعة، زيادة خطر الإصابة بالعدوى، الاكتئاب والقلق، وفقدان الأمل».. مشاعر مؤلمة تسيطر على مرضى السرطان، حال تعرضهم لأزمات نفسية قاسية، وهو ما تجسّد خلال أحداث مسلسل بدون سابق إنذار، حيث تدهورت حالة «الطفل عمر» بعد علمه بأنّ والده «مروان» آسر ياسين ووالدته «ليلى» عائشة بن أحمد، اللذين عاش في كنفهما 8 سنوات ليسا والديه الحقيقيين، وأنّه فقد أسرته كما فقدوا ابنهما عقب تبديلهما بالخطأ داخل حضانة أحد المستشفيات.

تأثير النفسية السيئة على مريض السرطان

الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، تحدّث عن الأثر النفسي السيئ على مريض السرطان، قائلا لـ«الوطن»: «الشعور بالغضب يحفّز حدة أي مرض آخر بخلاف السرطان».

ولفت استشاري الطب النفسي، إلى أنّ التأثيرات السلبية تجعل عملية الاستجابة للعلاج أقل، لذا دائمًا ما يُنصح أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة بالابتعاد عن أي ضغوط نفسية، لاستمرار رحلة العلاج بشكل آمن.

أحداث مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار في إطار اجتماعي درامي، حول زوجين تزداد حدّة الخلافات بينهما ويقرران الطلاق، ويؤجلان الخطوة بسبب مرض ابنهما المفاجئ بسرطان الدم، وتتوالى الأحداث باكتشافهما أنّ الطفل ليس ابنهما الحقيقي.

يشارك في بطولة مسلسل بدون سابق إنذار، آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، حنان يوسف، والطفل سليم يوسف.