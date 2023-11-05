استشاري علاقات أسرية تكشف سبب الضغوط النفسية على الزوجة (فيديو)

قالت الدكتورة سمر كشك، استشاري العلاقات الأسرية، إن الزوجات لديهن مشكلة في فهم طبيعة بيت الزوجية، لافتة إلى أنها يجب أن تفهم أن كل حياتها لبيتها وزوجها وأولادها، ولا تضغط نفسها في أمور أخرى.

«كشك»: «لازم الزوجة تعمل وقت خاص لها»

أوضحت استشاري العلاقات الأسرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «لازم الزوجة تعمل وقت خاص لها تخصصه فى أى شيء تريده من صلاة عبادة، وبعدها تعطى لاولادها أو تتفرغ لما تريده، عبر عمل جدول بكل أمر يخص ترتيب حياتها، فكل العمل فى وقته صعب، حتى لا يحدث لها ضغوط ولا تستطيع القيام بمهام البيت».

«كشك»: اعملى جدول وكل وقت لوحده

واستكملت: «اعملى جدول وكل وقت لوحده ترتيب البيت له وقت والأهل لهم وقت، كل شيء له وقت فى البيت».