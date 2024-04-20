انطلاق مباريات الجولة 24 من دوري القسم الثالث لكرة القدم في الإسكندرية اليوم

تنطلق اليوم السبت، مباريات الجولة 24 من دوري القسم الثالث لمجموعة الإسكندرية، والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم بإشراف عامر حسين، المشرف العام على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي، رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، وحسن إسماعيل، المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

مباريات اليوم:

يواجه فريق أصحاب الجياد نظيره مركز شباب أبو المطامير على ملعب الأوليمبي.

يواجه مركز شباب كفر بولين نظيره مركز شباب أبو حمص على ملعب كفر بولين.

يستضيف مركز شباب المعمورة نظيره بدر على ملعب المعمورة.

يلتقي الترام مع مركز شباب ايتاي البارود على ملعب الترام.

مواعيد المباريات:

قررت لجنة المسابقات أن تجرى جميع المباريات في نفس التوقيت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، باستثناء مباراة مركز شباب العامرية مع نظيره المنتزه، والتي ستقام على ملعب مركز شباب العامرية.

وقد جنبت القرعة مركز شباب الدلنجات من اللعب في هذه الجولة، وكذلك مياه البحيرة لانسحاب نهضة العامرية.