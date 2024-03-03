نتائج مباريات الجولة 22 من دوري القسم الثالث لكرة القدم بالإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم نتائج مباريات الجولة 22 لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر التي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، بإشراف عامر حسين المشرف العام على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، وحسن إسماعيل المدير التنفيذي ومقرر اللجنة.

نتائج مباريات الجولة 22

وكشفت نتائج مباريات دوري القسم الثالث بمنطقة الإسكندرية المجموعة 11 في جولته الـ22، فوز فريق المنتزه على مركز شباب أبو حمص في المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة الشبابية بثلاثية نظيفة، وأحرز الأهداف يوسف رنان ومحمد كيا وياسين طارق، كما فاز أصحاب الجياد على مركز شباب إيتاي البارود بهدف رشاد ناجي، وأقيمت المباراة على ملعب استاد الجامعة.

شباب بولين يتعادل مع بدر

كما تعادل مركز شباب كفر بولين مع بدر في المباراة التي جمعتهما على ملعب كفر بولين، بهدف لكل منهما، وأحرز أحمد فتحي هدف كفر بولين، بينما أحرز هدف بدر عماد حماد، فيما انتهت مواجهة مركز شباب العامرية ومركز شباب أبو المطامير على ملعب العامرية بفوز الأول بهدفين أحرزهما طه عبد الحليم ومهران، فيما فاز فريق الترام على نظيره مركز شباب الدلنجات بهدف حسام ماردونا على ملعب الترام.