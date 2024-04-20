3 مطربين يحيون حفل زفاف نجل محمد فؤاد

حرص عدد كبير من نجوم الغناء على مشاركة الفنان محمد فؤاد فرحته بزفاف نجله، ومن بين الحاضرين كان الفنان محمد حماقي، الذي قدم عددًا من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور.

نجوم الفن في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل زفاف نجل الفنان محمد فؤاد، عبد الرحمن، المقام حاليًا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ومن أبرز الحاضرين كان الفنان عمرو دياب، الذي غنى للعروسين، والفنان مصطفى قمر والفنان حميد الشاعري، فيما قدم الفنان محمد فؤاد عددًا من أغانيه الشهيرة احتفالًا بزفاف نجله.

حفل خطوبة نجل محمد فؤاد

وكان عبدالرحمن نجل المطرب محمد فؤاد عقد قرانه الشهر الماضي، وسط حضور كبير من الفنانين، وتصدر ترند مؤشر البحث جوجل.