محمد حماقي يشعل حفل زفاف نجل محمد فؤاد

أشعل المطرب محمد حماقي حفل زفاف نجل الفنان محمد فؤاد، المقام حاليًا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على مشاركة «فؤش» فرحته بزواج نجله.

واستهل محمد حماقي فقرته الغنائية على نغمات أغنية «نفسي أبقى جنبه» التي أشعلت حماس المدعوين، ثم دعا فؤاد للصعود إلى المسرح، معربًا عن حبه الشديد له، وبعدها قدم عددًا من أبرز أغنياته.

نجوم الوسط الفني في حفل زفاف ابن محمد فؤاد

وحضر من نجوم الوسط الفني كل من الهضبة عمرو دياب، إيهاب توفيق، حمادة هلال، حميد الشاعري، مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، دنيا عبدالعزيز وزوجها، شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن وآخرين.

محمد فؤاد يغني كامننا في حفل زفاف ابنه

وحرص محمد فؤاد على الغناء لنجله أغنية «كامننا» التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.