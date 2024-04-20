ليجا دي كيتو يخسر أمام أورينس بهدف نظيف.. وأوكاس يتصدر دوري الإكوادور

خسر ليجا دي كيتو الإكوادوري، حامل لقب بطولة كوبا سود أمريكانا 2023، أمام نظيره أورينس بنتيجة 1-0 على ملعب «9 دي مايو»، بالجولة التاسعة من بطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو»، بالتزامن مع تصدر أوكاس للمسابقة بفوزه على إيميلك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب أوجوستين هيريرا، في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول للمباراة، التي شهدت إصابة ريتشارد مين لاعب ليجا دي كيتو في الدقيقة 32، وبريان فينان، وسنتياجو كوبيسزين لاعبي أورينس في الدقيقتين 77، و88 على التوالي.

تجمد رصيد ليجا دي كيتو عند 15 نقطة

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ليجا دي كيتو، حامل لقب بطولة كوبا سود أمريكانا 2023، عند النقطة 15 بالمركز الخامس في بطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو» برصيد 15 نقطة، فيما صعد أورينس للترتيب الـ11 بـ8 نقاط.

وفي مباراة أخرى، فاز أوكاس على إيميلك بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «جونزالو بوزو ريبالدا»، ليتصدر بطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو» برصيد 20 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنديبندينتي دي فالي صاحب المركز الثاني ب19 نقطة، فيما تجمد رصيد إيميلك عند النقطة 16 بالمركز الثالث.

أهداف أوكاس في مرمى إيميلك

وأحرز أهداف أوكاس كل من جيسون مدينا في الدقيقة 21، ولويس كانو في الدقيقتين 27، و36 على التوالي، فيما سجل خايمي أيوفي هدف إيميلك الوحيد في الدقيقة 84.

وشهد اللقاء، إصابة بيدرو أورتيز لاعب إيميلك في الدقيقة 70، ونزول جيلمار نابا بديلا عنه.