طريقة عمل عجينة البيتزا المطاطية بأسرار المطاعم.. أحلى من الجاهزة

عجينة البيتزا المطاطية هي الطعم الأصلي للشطائر الإيطالية بلمسة منزلية دافئة، تتميز بسهولة التحضير بخطوات ومقادير متوفرة في المنزل دون الحاجة إلى شرائها من الخارج، ويمكن عمل ذلك من خلال إتباع طريقة الشيف هبة أبو الخير.

مقادير البيتزا المطاطية:

2 كوب دقيق البيتزا.

1 كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية

طريقة تحضير عجينة البيتزا المطاطية: