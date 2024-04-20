طريقة عمل عجينة البيتزا المطاطية بأسرار المطاعم.. أحلى من الجاهزة
كتب:
نرمين عزت
03:52 ص | السبت 20 أبريل 2024
عجينة البيتزا المطاطية
عجينة البيتزا المطاطية هي الطعم الأصلي للشطائر الإيطالية بلمسة منزلية دافئة، تتميز بسهولة التحضير بخطوات ومقادير متوفرة في المنزل دون الحاجة إلى شرائها من الخارج، ويمكن عمل ذلك من خلال إتباع طريقة الشيف هبة أبو الخير.
مقادير البيتزا المطاطية:
- 2 كوب دقيق البيتزا.
- 1 كوب ماء دافئ.
- ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة صغيرة خميرة فورية
طريقة تحضير عجينة البيتزا المطاطية:
- لتحضير عجينة البيتزا المطاطية احضري وعاء صغير، ثم امزجي الماء الدافئ مع السكر والخميرة.
- اتركي العجينة السابقة لبضع دقائق حتى تظهر فقاعات على السطح، ثم في وعاء كبير، اخلطي الطحين والملح.
- أضيفي الزيت الزيتون وخليط الخميرة المفعلة.
- قومي بعجن المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة لينة ومطاطية.
- خلال تحضير الوصفة قد تحتاجين إلى إضافة طحين أو دقيق إضافي إذا كانت العجينة لزجة جدًا.
- غطي العجينة واتركيها تتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى تتضاعف حجمها.
- بعد التخمير، قسمي العجينة إلى كرات صغيرة حسب حجم البيتزا المرغوبة وافردي كل كرة على سطح خالي من الدقيق.
- ضعي العجينة في صينية الفرن المطلية بالقليل من الزيت الزيتون، ثم أضيفي الحشوات المفضلة لديك.
- أدخلي الصينية إلى فرن مسخن مُسبقًا عند 220 درجة مئوية واتركي البيتزا تُخبز حتى تصبح القاعدة ذهبية اللون والجبنة ذائبة.
- أخيرًا قدمي البيتزا اللذيذة واستمتعي بمذاق لذيذ منزلي قمتِ بتحضيره بنفسك.