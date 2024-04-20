كوريا الشمالية تختبر رأسا حربيا كبيرا وصواريخ مضادة للطائرات

اختبرت كوريا الشمالية رأسا حربيا كبيرا جدا صُمّم لتحميله على صواريخ كروز استراتيجية، حسبما أوردت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت.

اختبار قوة لرأس حربي كبير

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فإنّ الجيش الشمالي أطلق أيضا نوعا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات، وأن إدارة الصواريخ في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية أجرت اختبار قوة لرأس حربي كبير جدا مصمم لصاروخ كروز الاستراتيجي.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت إطلاق صاروخ «بْيولجي-1-2» المضاد للطائرات من طراز جديد فوق البحر الغربي لكوريا، مؤكدة أن هدفا مُعيّنا قد تحقق من خلال هذا الاختبار، دون تقديم مزيد من التفاصيل وأن كلا الاختبارين كانا جزءا من الأنشطة العادية للإدارة ومعاهد علوم الدفاع التابعة لها، وأن هذه التجارب العسكرية لا علاقة لها بالوضع المحيط بالبلاد، دون أن تعطي أي معلومات أخرى.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت بداية الشهر الجاري أنها اختبرت صاروخا جديدا فرط صوتي متوسط إلى طويل المدى يعمل بالوقود الصلب، بحضور الزعيم كيم جونج أون.