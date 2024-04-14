رئيس الوفد يهنئ سفير كوريا الشمالية بمناسبة اليوم الوطني

هنأ الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، سفير كوريا الشمالية في القاهرة مادونغ هي، بمناسبة اليوم الوطني لدولته الذي يوافق ذكرى ميلاد الزعيم الكوري كيم إيل سونغ.

واستقبل سفير كوريا رئيس حزب الوفد، بمقر السفارة بالقاهرة، وتبادلا الحديث عن العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

سفير كوريا يشكر رئيس الوفد

وقدم سفير كوريا الشمالية، الشكر لرئيس الوفد على التهنئة، مشيرا إلى أن زيارة يمامة أسعدته كثيرا.

ورافق يمامة، خلال اللقاء، حسن بدراوي رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعلي عبد الودود، مقرر اللجنة.