تعليق صادم من «ناسا» على فيضانات الخليج: عاصفة بطيئة 

ضربت عاصفة شديدة الإمارات، وقبلها عمان، ثم اليمن خلال الأيّام الماضيّة، تسببت في سيول جارفة أثرت على دول الخليج، ودفعت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» للتعليق على تلك الظاهرة التي خلفت خسائر مادية وبشرة.

تعليق «ناسا» على فيضانات الإمارات والخليج

وفي أول تعليق، قالت «ناسا» عبر موقعها الإلكتروني و«فيسبوك» إنّ عاصفة بطيئة الحركة ضربت دولة الإمارات العربية، وأسقطت أمطارًا تعادل أكثر من عام على بعض المدن في أبريل 2024، وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة في الأجزاء الشرقية من البلاد، مما أدى إلى غمر الطرق وتعطيل وسائل النقل.

وضرب الأمطار الغزيرة عمان لأول مرة في 14 أبريل الجاري واستمرت في ضرب الإمارات العربية المتحدة خلال معظم يوم 16 أبريل، فيما قال مايكل مان، عالم المناخ في جامعة بنسلفانيا، لوكالة أسوشيتد برس إن 3 أنظمة ضغط منخفض شكلت قطارًا من العواصف يتحرك ببطء على طول التيار النفاث- نهر الهواء الذي يحرك أنظمة الطقس- باتجاه الخليج العربي.

كوارث الفيضان

ومن كوارث الفيضان في عمان ودبي أن بعض المناطق ظلت مغمورة بالمياه في 19 أبريل، فعندما مر القمر الصناعي لاندسات 9 فوق المنطقة للمرة الأولى منذ العواصف، أظهرت الصور الفيضانات في جبل علي، وهي بلدة تقع على بعد 35 كيلومترًا (22 ميلًا) جنوب غرب دبي، وجود الماء الذي يظهر، بل يمكن رؤية الفيضانات في المنطقة الصناعية في جبل علي جنوب الميناء وبالقرب من المنتجعات والمتنزهات الخضراء جنوب نخلة جبل علي، تبدو بشكل أكثر وضوحًا حتى بعد مرور الوقت.