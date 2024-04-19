عاجل.. رد رسمي من لجنة الحكام على عدم صحة الهدف الثاني لـ الزمالك أمام الأهلي

صرح محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام لبرنامج الماتش بأنه راضٍ تمامًا عن أداء طاقم التحكيم خلال مباراة القمة الماضية، بين الأهلي والزمالك، والتي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري nile، وقد قيم فاروق طاقم تحكيم مباراة القمة بدرجة 8.4.

وأردف فاروق بأن الحكم إبراهيم نور الدين كان في كامل تركيزه، وعلي وعي تام بقيمة المباراة ومتابعة العالم العربي بالكامل لها.

أوضح نائب رئيس لجنة الحكام أن تصريحات نورالدين لم تكن مقصودة، فمباراة الأهلي والزمالك حتى لو مباراة ودية فهي مباراة قوية دون شك.

واضاف فاروق بأنه لا توجد مباراة تخلو من الأخطاء التحكيمية مثلما لا توجد مباراة تخلو من أخطاء المدربين واللاعبين، إلا أن مباراة القمة الاخيرة لم تتضمن اي خطأ مؤثر على نتيجة المباراة، والهدف الثاني الذي سجله الزمالك كان صحيح بنسبة 100%.

وكان توفيق السيد الخبير التحكيمي، قد أكد في تصريحات تلفزيونية أن الهدف الثاني لنادي الزمالك غير صحيح، بسبب وجود خطأ على سيف الدين الجزيري لاعب الفارس الأبيض، مع عمر كمال عبدالواحد لاعب النادي الأهلي.