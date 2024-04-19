قناة مفتوحة تبث مباراة الأهلي ومازيمبي مجانا.. «اعرف التردد الآن»

يترقب عشاق ومحبي الساحرة المستديرة، متابعة مباراة الأهلي ومازيمبي، المقرر إقامتها غدا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة بدولة الكونغو الديمقراطية، بينما يأتي موعد إذاعتها في الكاميرون، في تمام الساعة 13 و40 دقيقة، وهناك بعض القنوات التي حصلت على حقوق ملكية البث.

قناة مجانية تبث مباراة الأهلي ومازيمبي

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي في تمام الـ3 عصرًا غدًا، على أحد القنوات المجانية وهي Ziggo Sport Racing HD، ويمكن تنزيلها والمشاهدة عليها عبر إدخال التردد التالي:

القمر: Telecom 2D

التردد: 11727

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

التصحيح: DVB-S2 8PSK 3/4

التشفير: كوناكس

كما تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها في الثالثة عصر يوم 20 أبريل الجاري، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وبالتحديد قناة bein sports 6 hd.

طريقة تنزيل القناة

الدخول على الإعدادات مباشرة من خلال ريموت التحكم.

قم باختيار قائمة القنوات.

اختر إعدادات القناة ثم قم بتحديد القمر الصناعي.

سيظهر أمامك خيارات كثيرة.

اضغط على خيار بدء.

تبدأ عملية البحث بشكل تلقائي.

في الخطوة التالية سوف تظهر لك رسالة إنهاء.

انقر على أيقونة حفظ لتجد كثير من القنوات الجديدة تمت إضافتها مرة واحدة.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يطل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواجهة حاسمة يترقبها الملايين من عشاق الكرة المصرية، على ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي في الكونغو الديمقراطية، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مواجهة مازيمبي الكونغولي في لقاء الذهاب للدور ربع النهائي جاء على النحو التالي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، ووسام أبو علي.