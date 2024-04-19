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دراما المتحدة

عاجل.. مفاجأة في تقرير إبراهيم نور الدين لمباراة الأهلي والزمالك

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
07:02 م | الجمعة 19 أبريل 2024
إبراهيم نور الدين

إبراهيم نور الدين

رفض إبراهيم نور الدين، حكم مباراة الأهلي والزمالك، التطرق في تقرير مباراة القمة لواقعة اختفاء الكرات والتي شهدتها مباراة الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة العاشرة وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بأن إبراهيم نور الدين رفض التطرق لواقعة اختفاء الكرات لعدة جوانب منها اكتشافها في وقت متأخر ولم يكن يعلم عنها شيئا خلال المباراة بسبب الضغط الكبير وحماس اللقاء، فيما الإعلان السريع من جانب رابطة الأندية عن العقوبات تسبب في عدم التطرق للأزمة في تقرير حكم المباراة. 

وشهدت نهاية مباراة الأهلي والزمالك واقعة اختفاء الكرات وتسببت في توقيع عقوبات ضد نادي الزمالك وجاءت كالتالي: 

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لسحب وإخفاء الكرات من أجل إهدار الوقت.

- إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مباراتين بسبب الواقعة.

- عدم مصاحبة مصطفى حسين «ميلا» عامل فريق الزمالك لمدة أربع مباريات بسبب تعمده إخفاء الكرات.

 

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