أستاذ علوم سياسية: إسرائيل توظف هجمات إيران لوضع هدنة سياسية تحقق مكاسبها

أكدت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، أن المشهد التفاعلي في منطقة الشرق الأوسط يمكن إدارته إذا كان الأطراف لديهم رغبة في إدارة المشهد، منوهة بأن الفواعل ذات الثقل من خارج الإقليم وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك بشكل واضح الأدوات الكاملة لإدارة الصراع.

إيران وإسرائيل يمتلكان أجندة من التمدد الصراعي

وتابعت «زهران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ويارا مجدي، بأن كلا من إيران وإسرائيل يمتلكان أجندة وطنية خاصة من التمدد الصراعي، مؤكدة أن هناك العديد من التقارير والتي تتحدث عن الانتقال النوعي من الصراع الكامل إلى الصراع المباشر بالنظر لطهران وتل أبيب وأن كلا منهما لديه أهدافه الخاصة.

وأشارت إلى أن هناك أبعاد أخرى يتم توظيفها لدى كل من النظامين الإيراني والإسرائيلي، موضحة أن الأهداف بالنسبة لإيران كانت واضحة منذ اللحظات الأولى وهي الرد على العمليات التي تمت بشكل مباشر كنوع من اختراق النظام التفاعلي، مشددة على أن إيران عليها عبء دعم المقاومة وأذرعها في المنطقة، ومحاولة النظام الإيراني إعادة التموضع مرة أخرى في الإقليم.

إسرائيل لم تحقق أي مكاسب على الأرض

واختتمت: «مازلنا بصدد هيكلة بنود هدنة سياسة.. تسعى إسرائيل توظيف الهجمات الإيرانية لاستحسان صياغة بنود هدنة سياسية لديها العديد من المكاسب بها»، موضحة أن إسرائيل لم تحقق أي مكاسب على الأرض.