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«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة عيتا الشعب جنوب لبنان

كتب:

نرمين عفيفي
09:44 ص | السبت 20 أبريل 2024
قصف في جنوب لبنان

قصف في جنوب لبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، أن جيش الاحتلال يقصف منطقة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

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بقلم نرمين عفيفي