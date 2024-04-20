«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة عيتا الشعب جنوب لبنان كتب: نرمين عفيفي 09:44 ص | السبت 20 أبريل 2024 قصف في جنوب لبنان أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، أن جيش الاحتلال يقصف منطقة عيتا الشعب جنوبي لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: اعتقال نصاب إسرائيلي جمع نصف مليون شيكل من مطعم بيتزا بحجة دعم جيش الاحتلال إيران تحذر من ضرب جيش الاحتلال لمواقعها النووية.. والأقمار الصناعية تفضح إسرائيل 5 منشآت نووية إيرانية تؤرق جيش الاحتلال الإسرائيلي.. تعد هدفا حيا للاستهداف «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بنى عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان جيش الاحتلال لبنان بقلم نرمين عفيفي