مع تصاعد الصراع بالشرق الأوسط.. إسرائيل تستنجد بأمريكا وتطلب مزيدا من الذخائر

مع تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط، طلبت إسرائيل من حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من ذخيرة الدبابات والمركبات التكتيكة، وذلك بحسب ما أكده 3 أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة «بلومبيرج».

وتتطلع حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تجديد مخزوناتها وسط تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط.

الطلب تم تقديمه بالفعل

ولم تكشف «بلومبيرج» عن هوية الأشخاص الذي أكدوا المعلومات، لكنهم أشاروا إلى أن الطلب تم تقديمه بالفعل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لم تبدأ الإدارة الأمريكية في تقييم رسمي للطلب.

ما كشفه الأشخاص المطلعون على الأمر، يؤكد ما نشرته صحيفة «وول ستريت» الأمريكية، عن أن واشنطن تدرس طلبًا من إسرائيل بقيمة مليار دولار لشراء ذخيرة دبابات عيار 120 ملم ومركبات وقذائف هاون.

تمويل إضافي بقيمة 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا

وأكد «بلومبرج»، أن ذلك الطلب منفصل عن طلب التمويل الإضافي بقيمة 95 مليار دولار من واشنطن لتل أبيب وكييف، ومن المتوقع أن يوافق عليه الكونجرس الأمريكي نهاية الأسبوع الجاري، وذلك لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا.

وكان السيناتور الأمريكي كريس فان هولين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند، ضغط على الرئيس الأمريكي لحجب المساعدات العسكرية الهجومية لإسرائيل، حتى تسمح إسرائيل بتدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر، في وقت، أسقطت واشنطن خلال الفترة الماضية آلاف الأطنان من المساعدات على غزة وتندد بأزمة الجوع في غزة وترفض العملية العسكرية المرتقبة في رفح الفلسطينية.