بأقل فائدة.. بنوك تقدم تمويلات تصل إلى 15 مليون جنيه لأصحاب المشاريع

يتجه عدد كبير من الشباب لإقامة مشاريع خاصة لتحقيق أحلامهم في مجالاتهم، بالإضافة إلى تحقيق الأرباح الكبيرة التي من الصعب الحصول عليها في الوظيفة الثابتة، إلا أن هذه المشاريع في مراحل معينة تحتاج إلى ضخ المزيد من السيولة لتكون أكثر قدرة على التوسع وتحقيق الأرباح، وفي هذا الإطار تقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري العديد من أنواع التمويلات والقروض بأقل فائدة وبأعلى قيمة تمويل.

وتستعرض لكم «الوطن» خلال السطور التالية بنوك تتيح تمويل للمشروعات المختلفة بأعلى قيمة تمويل، وذلك وفقا لما هو معلن عبر المواقع الرسمية لهذه البنوك.

قرض إنجاز في بنك القاهرة

تصل قيمة تمويل هذا القرض إلى مليون جنيه، وبفائدة تبلغ 5%، كما تمتد فترة سداد هذا القرض إلى نحو 3 سنوات، وبشرط ألا يكون العميل قد حصل على أي تسهيل من بنك القاهرة.

تمويل مشروعات الثروة الحيوانية في البنك الزراعي المصري

تبلغ قيمة التمويل 100% من إجمالي قيمة المشروع، وبفترة سداد تصل إلى 12 شهرًا، وبفائدة تبلغ 5%، كما يتيح هذا القرض بدون أي مصاريف إدارية.

تمويل المشروعات المتوسطة في البنك العقاري المصري العربي

تصل قيمة قرض تمويل المشروعات المتوسطة في البنك العقاري المصري العربي إلى نحو 15 مليون جنيه، وبفائدة تصل إلى 7%، ويدخل هذا القرض ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة.