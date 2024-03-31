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شعبة المسبوكات تطالب برفع سقف الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%

كتب:

محمد سعيد الشماع
05:41 م | الأحد 31 مارس 2024
رئيس شعبة المسبوكات

رئيس شعبة المسبوكات

طالبت شعبة المسبوكات بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، برفع سقف الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.

وأكد الدكتور مهندس عمر عبد العزيز رئيس شعبة المسبوكات في بيان صحفي اليوم، أهمية قيام البنك المركزي بإعادة النظر في تعريف المشروعات الصغيرة لتكون هي التي تصل مبيعاتها إلى نحو 100 مليون جنيه، بدلا من 50 مليونا في التعريف الحالي.

ارتفاع تكاليف الإنتاج والتحديات

وأوضح أن هذا التعديل سيُتيح لشريحة أكبر من الشركات الاستفادة من المبادرة، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتحديات التي تواجهها الشركات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

واستطرد عبد العزيز حديثه قائلًا: إن رفع سقف الاستفادة من المبادرة سيحمي الشركات والمصانع الصغيرة من التعثر، وسيُساهم في زيادة قدرتها على التوسع وتعزيز الإنتاج، ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.

احتياجات المصانع والشركات الصغيرة

وأوضح رئيس شعبة المسبوكات، أن الشعبة تناشد مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والبنك المركزي بسرعة تعديل شروط المبادرة، بما يتوافق مع احتياجات المصانع والشركات الصغيرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لها وتمكينها من مواصلة النشاط الإنتاجي.

مبادرة تمويل القطاعين الصناعي والزراعي

يُذكر أن مبادرة تمويل القطاعين الصناعي والزراعي بفائدة 5% تم إطلاقها في 2016، وتهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة بما يصب في صالح تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

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بقلم محمد سعيد الشماع