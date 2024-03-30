أقل فائدة مقدمة على القروض الشخصية للعاملين بالقطاعين.. تعرف عليها؟

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة أقل فائدة على القروض الشخصية للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص، ويرغبون في الحصول على تمويل من البنوك المصرفية بفائدة أقل بعد إعلان أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، هؤلاء المواطنون يتابعون تحديثات الفائدة عن قرب، سواء شهريا أو بعد كل اجتماع للبنك المركزي المصري، يهدفون إلى الاستفادة من هذه التحديثات والحصول على قرض شخصي بأقل فائدة ممكنة.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أقل أسعار فائدة على القروض الشخصية في 3 بنوك حكومية، وهي «البنك الأهلي، بنك القاهرة، المصرف المتحد».

القرض الشخصي للموظفين من البنك الأهلي

1. القرض الشخصي متاح لموظفي الهيئات الحكومية.

2. يمكن تحويل المرتب أو القسط أو الاستفادة من القرض بدون تحويل.

3. فترة سداد تصل إلى 4 سنوات في حالة عدم تحويل المرتب و10 سنوات إذا تم تحويل المرتب.

4. قيمة القرض تصل إلى 3 ملايين جنيه.

5. الفائدة متناقصة بنسبة تتراوح بين 18.25% و18.75%.

6. القرض يتم منحه بدون حاجة لضامن.

شروط الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي

1. تقديم خطاب معتمد من جهة العمل.

2. تقديم صورة سارية لبطاقة الرقم القومي.

3. يجب أن يكون سن المتقدم للقرض لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا بنهاية فترة التمويل.

4. الحد الأدنى للراتب الشهري المطلوب هو 1000 جنيه.

5. تقديم تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط للبنك حتى استكمال سداد القرض.

القرض الشخصي للموظفين من بنك القاهرة

- قيمة القرض تصل إلى مليون جنيه مصري.

- الفائدة تبلغ 15.5%، مع فائدة متناقصة سنوياً لتحويل الراتب، وعند السداد الكامل تكون الفائدة 15%.

- القرض خالٍ من الضامن.

- مدة السداد تتراوح بين 6 أشهر و12 سنة.

شروط الحصول على قرض شخصي للموظفين من بنك القاهرة

- خطاب معتمد من جهة العمل يشتمل على تاريخ التعيين.

- بيان الحالة الوظيفية المعتمد من جهة العمل.

- بيان مفردات المرتب.

- صورة سارية لبطاقة الرقم القومي.

- سن المتقدم للقرض يجب ألا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا بنهاية فترة التمويل.

- الحد الأدنى للراتب الشهري: لا يقل عن 300 جنيه للموظفين في القطاع العام، و1000 جنيه للحكومة، و2000 جنيه للقطاع الخاص.

القرض الشخصي للموظفين من المصرف المتحد

- قيمة القرض تصل إلى 2 مليون جنيه مصري.

- تتراوح الفائدة بين 21.5% و24.5%، مع نوع متناقص من الفائدة.

- القرض خالٍ من الضامن.

- مدة السداد تتراوح بين 5 أشهر و8 سنوات.

شروط الحصول على قرض شخصي للموظفين من المصرف المتحد

- إيصال مرافق حديث مطلوب.

- بيان مفردات المرتب مطلوب.

- صورة سارية لبطاقة الرقم القومي مطلوبة.

- سن المتقدم للقرض يجب ألا يقل عن 21 عامًا.

- الحد الأدنى للراتب الشهري: 2500 جنيه في حالة تحويل الراتب، و4000 جنيه في حالة عدم تحويل الراتب.